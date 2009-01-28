افزایش دانشجویان دختر / 90 درصد دانشجویان برخی کلاسها دختر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرامی امروز در چهل و چهارمین گردهمایی معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در هتل انقلاب با تأکید بر اینکه باید دید نسل سوم انقلاب از ما چه می خواهد و ما چه می توانیم برای آنها انجام دهیم، گفت: امروز در دنیا با شعاع عظیم فرهنگی به وسیله امکانات و وسایل گوناگون مواجه هستیم و از سوی دیگر مقام معظم رهبری بر مهندسی فرهنگی تأکید دارند.

وی افزود: این مهندسی فرهنگی شکل نمی گیرد مگر اینکه بدانیم در عالیترین سطح یعنی دانشگاه باید چه برنامه فرهنگی را پیاده کنیم.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه لرستان با تأکید بر قانونمند کردن فعالیتهای فرهنگی توسط مجلس گفت: ایجاد تحرک و پویایی در دانشگاهها به حمایت دولت و مجلس نیاز دارد.

وی همچنین با انتقاد از عدم ارتباط مطلوب میان معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها با کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: اگر به مشکلات نسل امروز توجه نشود، با مشکل هویت مواجه خواهیم بود.

بهرامی به بودجه های فرهنگی دانشگاهها نیز انتقاد کرد و گفت: باید بودجه مستقلی برای مسائل فرهنگی به دانشگاهها اختصاص یابد و این مسئله در مجلس به تصویب برسد.