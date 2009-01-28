به گزارش خبر نگار مهر، محمود شالویی در تشریح برنامه‌های مرکز هنرهای تجسمی در ایام دهه فجر گفت: به مناسبت سی‌امین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی علاوه بر برپایی نخستین جشنواره تجسمی فجر و همکاری با ستاد سیمرغ گرامیداشت دهه فجر سه نمایشگاه را در کشورهای کرواسی، فرانسه و ترکیه برگزار می‌کنیم.

وی افزود: یک نمایشگاه از 14 بهمن در زاگرب مرکز کرواسی برگزار می‌شود. همچنین در این روز در آنکارا در ترکیه نمایشگاه دیگری از آثار هنرمندان تجسمی ایران به نمایش درمی‌آید.

شالویی ادامه داد: روز 15 بهمن ماه نیز در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاریس نمایشگاهی با آثار منتخب هنرمندان ایرانی برگزار می‌شود. همچنین آمادگی داریم با همکاری دیگر کشورها در این ایام نمایشگاه‌های مشابه را برگزار کنیم.