سفرهای استانی مسئولیت دولت را در خدمت رسانی بیشتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، پرویز فتاح ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان روانسر اظهار داشت: سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت موجب شناخت بیشتراز نیازمندیهای مردم می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به هم مرز بودن استان کرمانشاه با کشورعراق و فداکاریهای مردم مرزنشین استان درهشت سال دفاع مقدس گفت: باید به مناطق مرزی بیشتر رسیدگی شود تا محرومیت ها هرچه زودتر مرتفع شود.

وزیر نیرو دلبستگی مردم به نظام جمهوری اسلامی را بالاترین پشتوانه برای دولت دانست و تصریح کرد: مردم خوب ایران در تمامی صحنه همیشه و در همه حال یار و یاور دولت و نظام بوده اند.

وی وجود وحدت و یکپارچگی بین برادران اهل سنت و شیعه کشور و عشق به ارزشهای والای انقلاب را خنثی کننده توطئه‌های استکبار جهانی عنوان کرد .

فتاح اظهارداشت: به عنوان نماینده شهرستان روانسر از طرحهای پیشنهادی جهت تصویب دراین شهرستان در جلسه هیئت دولت دفاع خواهم کرد .

امام جمعه شهرستان روانسر نیز در این جلسه باتبریک ایام الله دهه مبارک فجر وخیرمقدم به رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: دور دوم سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه به مانند سفر دور اول منشا خیر وبرکات فراوانی باشد.

ملاعبدالله غفوری با اشاره به پیروزی مردم غزه در جنگ 22 روزه با رژیم صهیونیستی، عامل پیروزی حماس را وحدت مردم و مسئولان حماس عنوان کرد و این وحدت رانشات گرفته ازمقاومت و وحدت مردم جمهوری اسلامی ایران دانست.

سید فتح الله حسینی نماینده مردم اورامانات درمجلس شورای اسلامی نیز خواستار رفع مشکلات مردم شهرستان روانسر بویژه حل مسائل بهداشتی ودرمانی آنان شد.

فرماندار شهرستان روانسر نیز در این جلسه با اشاره به سابقه درخشان مردمان این شهرستان گفت: شهرستان جوانرود با داشتن یک هزار و 400 کیلومتر مساحت و 45 هزار نفر جمعیت دروازه اورامانات و پل ارتباطی دو استان کردستان و کرمانشاه است که این مهم بیانگر این موضوع است که قابلیت رشد بیشتر در عرصه‌های مختلف را دارد.

حسین خدرویسی در این جلسه 14 طرح را درزمینه‌های مختلف برای تصویب دردور دوم سفر هیئت دولت در شهرستان روانسر ارائه کرد که احداث بیمارستان، طرح سیستم فاضلاب شهرک صنعتی روانسر، توسعه زیرساختهای شهر جدید شاهو، احداث سد گیلانغرب ،تعریض راه قزانچی به روانسر،احیای و ساماندهی سراب روانسر از جمله شاخص ‌‌ترین این طرحها بود.

فرماندارشهرستان روانسر اعتبارات لازم را برای اجرای این طرحها را بیش از 114 میلیارد تومان اعلام کرد.