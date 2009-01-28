تعلیف 75 درصد از دام موجود آذربایجان غربی متکی به مراتع است

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، جعفر صادق امیری ظهر امروز در جمع مرتعداران میاندوآب با انتقاد از وجود دام مازدا بر نیاز در مراتع استان افزود: هم اکنون دام موجود در مراتع استان دو برابر ظرفیت مراتع است که این امر تخریب مراتع را دو چندان می کند.

وی با بیان اینکه سطح مراتع استان را 2.5 تا سه میلیون هکتار اعلام کرد و بیان داشت: از این مراتع 800 هکتار آن درجه یک، یک میلیون هکتار درجه دو و بقیه جزو مراتع فقیر محسوب می شوند.

وی همچنین با بیان اینکه تا کنون یک میلیون و 700 هزار هکتار از مراتع پس از ممیزی و تعیین حدود سنددار شده است خاطرنشان کرد: مراتع پس از صدور سند در قالب طرحهای مرتعداری به دامداران و مرتعداران واگذار می شود.

امیری، خاطرنشان کرد: امسال در اجرای طرحهای اشتغال زا و تولیدی 141 هکتار از عرصه های طبیعی به بهره برداران واگذار شده که در جهت توسعه زراعت، باغبانی و تولید چوب زیر کشت قرار گرفته است.

مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرحهای احیا و حفاظت از مراتع، جنگلها و دیگر عرصه های طبیعی بیان داشت: کنترل سیلاب، پیشگیری از فرسایش خاک، مقابله با آتش سوزی، حفظ رطوبت خاک، خروج دام مازاد از مراتع و غنی سازی خاک عرصه های طبیعی ازاهداف اجرای این طرح ها است.