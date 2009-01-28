بهره وری ضامن تداوم و استمرار توسعه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس مرکز ملی بهره وری ظهر امروز در کارگاه آموزشی طرح استقرار مدیریت بهره وری در بیرجند به لزوم اجرای این طرح در ایران اشاره کرد و افزود: تحقق سند چشم انداز، کارآمدی صلاحیت های نظام مدیریتی، افزایش قابلیتها، جلوگیری اسراف و بالا رفتن توان رقابتی از مهم ترین مزایا و دستاوردهای اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه بهره وری هدف اصلی طرح تحول اقتصادی است، تصریح کرد: کاهش نیازمندی ها رفع مشکلات اقتصادی جامعه و رسیدن به اهداف اقتصادی بدون در نظر گرفتن بهره وری امکان پذیر نخواهد بود.

رئیس مرکز ملی بهره وری ایران به رابطه بهره وری با توسعه پایدار و دستیابی به شرایط مناسب اشاره کرد و اظهار داشت: جهت توسعه نیاز به دو رویکرد افزایش اشتغال، سرمایه گذاری و نهاده ها همچنین بهره گیری مناسب از نهاده ها در هر جامعه وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه ایران تجربیات فراوانی در زمینه بهره وری به دست آورده است، گفت: متاسفانه در بالا بردن رشد اقتصادی و جی. دی. پی مشکل بهره وری داریم و هزینه ها با نتیجه های حاصله سنخیت ندارد.

سید صولت مرتضوی به چالش های ایجاد شده قبل از انقلاب در ایران اشاره کرد و افزود: امام راحل با آمدنش موجب برهم ریختن قطبی حاکم بر جهان استکبار شد و با کمترین هزینه بیشترین نتیجه را گرفت.

وی اظهار داشت: امام خمینی(ره) توان مقابله با استکبار جهانی را توسط مستضعفین نهادینه کرده است.

مرتضوی نداشتن نگاه الهی به بهره وری اقتصادی، کم کردن هزینه ها و صرفه جویی در زندگی فردی و اجتماعی را از جمله موانع پیش روی بهره وری عنوان کرد.

وی نداشتن عزم ملی را یکی دیگر از موانع پیش روی بهره وری دانست و افزود: در این راستا باید افراد بهره وری را از خود شروع کرده و و مدیران نیز الگو برای کلیه اقشار مردم باشند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: ایجاد تعهد در کارکنان، مشارکت در کاهش ضایعات و افزایش خدمات، استفاده مطلوب از استعدادهای موجود و ایجاد انگیزه در افراد را از جمله راهکارهای افزایش بهره وری در جوامع برشمرد.