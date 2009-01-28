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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

سبحانی نیا به مهر خبر داد:

بررسی بودجه وزارتخانه های خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع در کمیسیون امنیت ملی

بررسی بودجه وزارتخانه های خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع در کمیسیون امنیت ملی

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این کمیسیون بودجه وزارتخانه های خارجه، کشور ، اطلاعات و دفاع بررسی می کند.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت : کمیسیون امنیت ملی با حضور وزرای خارجه، کشور ، اطلاعات و دفاع، بررسی بودجه  این وزارتخانه ها را هفته آینده مورد بررسی قرار خواهد داد.

نماینده نیشابور در خانه ملت در خصوص جلسه روز گذشته این کمیسیون نیز که با حضور وزیر اقتصاد و به منظور بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها برگزار شد، بیان داشت: در این جلسه نمایندگان ابعاد اجتماعی و امنیتی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها  را مورد بررسی قرار دادند؛ اما رای گیری در مورد کلیات لایحه به جلسه دیگر موکول شد.

وی افزود: پیش بینی این است که کلیات لایحه تصویب شود؛ اما نمایندگان برای اصلاح جزئیات این لایحه پیشنهاداتی خواهند داشت.

وی در پایان از سفر رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی و برخی دیگر از نمایندگان به آلمان در روز 14 اسفند خبر داد.

کد مطلب 824711

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