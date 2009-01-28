تلاش مجلس برای تصویب 240 میلیارد تومان اعتبار وام شهریه در سال88

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسپور تهرانی فرد امروز در چهل و چهارمین گردهمایی معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در هتل انقلاب در پاسخ به انتقادات و درخواست های معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها با بیان اینکه جابجا کردن اعتبارات در مجلس مشکل دارد گفت: گسترش دانشگاهها در نقاط محروم قبل از ایجاد امکانات برای این دانشگاهها، مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

وی در پاسخ به مشکل کاهش یارانه ها در دانشگاهها اظهار داشت: تنها دانشگاههای دولتی ناچارند به صورت یارانه ای خدماتی را به دانشجویان ارائه دهند و دانشگاههای غیر دولتی و پیام نور باید با درآمد خود این هزینه ها را پرداخت می کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر حمایت از تشکلهای دانشجویی گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آماده هر نوع همکاری در حمایت و رفع مشکلات دانشگاهها در بخشهای فرهنگی و دانشجویی است. همچنین در صورتی که مشکلی در قوانین مشکل می شود مجلس آمادگی بررسی این موارد را نیز دارد.

وی همچنین در پاسخ به کم بودن اعتبار وام شهریه صندوق رفاه و اینکه این اعتبار نمی تواند طبق قانون، 70 درصد شهریه دانشجویان شهریه ای را پوشش دهد گفت: کمیسیون آموزش برای افزایش 2 برابری وام های شهریه در سال آینده تلاش می کند اما این دولت است که باید به اجرای قانون توجه کند در حالی که وام مربوط به سال جاری هنوز پرداخت نشده است.