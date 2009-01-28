پیشرفت 90 درصدی مصوبات دور اول سفر هیئت دولت در روانسر

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین خدر ویسی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری این شهرستان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار داشت: تعداد طرحهای مصوب دور اول سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به این شهرستان هشت پروژه بود که احداث مرکز سلامت، راه اندازی دانشگاه پیام نور، طراحی و اجرای پروژه مرکز فنی و حرفه ای شهرستان روانسر را از مهمترین این طرح ها است.

وی تصریح کرد: در مجموع سه میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح های مصوب دور اول سفر هیئت دولت اختصاص یافت.

فرماندار شهرستان روانسر از اتمام عملیات اجرایی طرح های دور اول سفر به صورت صد درصد تا پایان سال جاری خبر داد.