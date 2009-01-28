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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

نخستین کشتی تجاری در بندر فریدونکنار پهلو گرفت

نخستین کشتی تجاری در بندر فریدونکنار پهلو گرفت

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار فریدونکنار از پهلوگیری نخستین کشتی تجاری در بندر خصوصی فریدونکنار بعد از استقرار گمرک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نیک نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استقرار گمرک از مصوبات سفر هیئت دولت به مازندران بود، اظهار داشت: این کشتی تجاری که از بند آستاراخان با دو هزار و 600 تن بار غلات حرکت کرده و در بندر فریدونکنار تخلیه و بارگیری شد.

وی از پهلوگیری زود هنگام محموله های سوختی کشور ترکمنستان برای ترانزیت در داخل کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: شرکت راهبران بندر فریدونکنار که سرمایه گذار خصوصی این بندر است، بنا به تعهدات احداث سیلو و آماده سازی محوطه بندر را به زودی اجرایی خواهد کرد.

نیک نژاد با بیان اینکه بند چند منظوره فریدونکنار دارای سه اسکله پهلوگیری کشتی های پنج هزار تنی است، گفت: بندر فریدونکنار نخستین بندر در کشور است که در راستای اجرایی شدن اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده است.

کد مطلب 824724

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