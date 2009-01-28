بودجه تخصیصی به فدراسیون شنا باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، وحید مرادی بعد از ظهر امروز در مجمع سالانه هیئت شنای استان زنجان افزود: فدراسیون از سوی سازمان تربیت بدنی اختصاص داده می شود که در صورت پرداخت کل مبلغ، این رقم کفاف هزینه ها را نمی کند.

وی با بیان اینکه اختصاص اعتبارات به فدراسیون ها نباید براساس نگاه به عقب باشد، ادامه داد: ضرورت دارد که سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، به پتانسیل موجود رشته های ورزشی توجه داشته باشند و بر اساس توانمندی ها، اعتبارات را تزریق کنند تا به اثرات مثبت آن دست یابند.

مرادی در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح توسعه شنا به عنوان یک طرح ملی بزرگ، نیاز به حمایت همه جانبه دارد افزود: تمام استخرهای بخش دولتی و خصوصی موجود، باید بعنوان یک باشگاه، یک تیم تشکیل دهند و در رقابت های شنا شرکت کنند.

رئیس فدراسیون شنا، با بیان اینکه استخرهای فعال موظف هستند سالانه مبلغی را جهت اجرای هرچه بهتر طرح توسعه شنا اختصاص دهند، گفت: 80 درصد این مبالغ به فدراسیون و20 درصد بقیه به هیئتهای شنای استان پرداخت خواهد شد.

مرادی افزود: جهت اجرای این طرح و دستیابی به اهداف بلندمدت به مشارکت همه استان ها نیازاست تا بتوان با اقتدار بیشتر برنامه ها را پیگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون شنا، پس از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، بزرگترین فدراسیون ورزشی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه این فدراسیون چندین رشته ورزش های آبی را تحت پوشش دارد، بنابراین نیاز است که سرمایه گذاری بیشتری در شنای ایران انجام شود.

در این مجمع "محمدتقی نجفی" سرپرست هیئت شنای این استان به عنوان تنها کاندیدای حاضر بعد از انصراف دو کاندیدای دیگر با 13 رای از مجموع 17رای ماخوذه، به عنوان رئیس هیئت شنای استان زنجان برگزیده شد.