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۱۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

با حضور جعفریان/

کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی مجلس 20 بهمن افتتاح می‌‌شود

کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی مجلس 20 بهمن افتتاح می‌‌شود

بخش تخصصی انقلاب اسلامی کتابخانه مجلس شورای اسلامی به مناسبت سی‌امین سال پیروزی انقلاب با حضور رسول جعفریان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی روزیکشنبه 20 بهمن ماه در تالار کتابخانه مجلس اسلامی برگزار می شود. 

منابع موجود در این کتابخانه بالغ بر دو هزار جلد است که به گفته رسول جعفریان  تا پایان سالجاری به هفت هزار عنوان کتاب افزایش خواهد یافت. 

از جمله منابع موجود در این کتابخانه  می‌توان به 206 عنوان کتاب سند انتشار مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 240 عنوان سند رجال دوران پهلوی، 500 عنوان کتاب انتشار مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مجموعه ده جلدی اسناد لانه جاسوسی، 40 عنوان کتاب پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی اشاره کرد.

 کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی در تالار شماره 2 کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
  
 کتابخانه ویژه انقلاب اسلامی پس از افتتاح تا پایان سالجاری از ساعت 8 صبح تا 12 بعد از ظهر به مراجعه کنندگان سرویس می‌دهد. 

کد مطلب 824730

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