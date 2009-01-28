پرسپولیسی ها فقط با من مذاکره کنند/ برای شکست پاس به همدان می رویم

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مذاکره مسئولان پرسپولیس با مارتین رائول دروازه بان اروگوئه ای باشگاه مس رفسنجان گفت: این باشگاه زیر مجموعه باشگاه صنعت مس کرمان است و اگر باشگاهی خواهان جذب یکی از بازیکنان این باشگاه است، باید مستقیما با من مذاکره کند زیرا تنها با نظر من بازیکنی از یکی از تیم های زیر مجموعه باشگاه جدا می شود.

وی ادامه داد: پس از آنکه پرسپولیس توانست با یک امتیاز کرمان را ترک کند، بازیکنان تیم مس تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشتند و در اوج آمادگی قرار دارند. ضمن اینکه اجازه نمی دهیم غیبت 5 بازیکن اصلی مان در نتیجه نهایی بازی ما با پاس همدان تاثیر منفی بگذارد.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در مورد دیدار این تیم با پاس همدان، خاطر نشان کرد: درست است پاس در ورزشگاه خانگی نمی خواهد امتیازی از دست بدهد، اما ما تنها برای پیروزی به همدان می رویم تا با کسب 3 امتیاز آن مسابقه، خودمان را هرچه بیشتر به صدرجدول نزدیک کنیم و درصورتیکه تیم های بالانشین نتیجه خوبی کسب نکنند، به جمع چهار تیم بالای جدول اضافه شویم.

برهانی نژاد در پایان در مورد مشکلات مالی این باشگاه گفت: چهارشنبه هفته گذشته پیش قسط دوم بازیکنان و یکشنبه این هفته پیش قسط دوم کادر فنی را پرداخت کرده ایم و دیگر هیچ مشکلی از این لحاظ در تیم وجود ندارد. قطعا پیش قسط سوم را هم طبق قرارداد با بازیکنان در پایان فصل پرداخت خواهیم کرد.