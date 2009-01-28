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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۵۶

در دهه فجر/

مسابقه نقاشی های گچی انقلاب در بابل برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون طرح و برنامه کانون امام خمینی (ره) بابل گفت: همزمان با ایام دهه فجر مسابقه نقاشی های گچی با موضوع شعارهای انقلاب در بابل برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محمد مقیم پور بیژنی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه گرامیداشت دهه فجرکانون امام خمینی (ره) بابل اظهار داشت: به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی از سوی کانون امام خمینی (ره) بابل مسابقه نقاشی های گچی با موضوع  شعارهای انقلاب در میدان ولایت بابل برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه در نوع خودبی نظیر است تصریح کرد: مسابقه نقاشی های گچی توسط دانش آموزان مقطع ابتدایی  با استفاده از گچ های تحریر در بستر آسفالت به اجرا در آمده و کودکان بابلی در این مسابقه شعارهای انقلاب اسلامی را به تصویر خواهند کشید.

بیژنی هدف از برگزاری این مسابقه را انتقال ارزشها و تلاشهای نوجوانان و جوانان دوران انقلاب در شکل گیری پیروزی انقلاب اسلامی به نسل کنونی بر شمرد.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه 20 بهمن ماه برگزار خواهد شد بیان داشت: در پایان به شش گروه برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

بیژنی  از برگزاری عصر شعر طلیعه سبز در بابل خبر داد و افزود: این مراسم با حضور وحید دانا شاعر برجسته کشور و شعرای به نام استان مازندران 14 بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر کانون امام خمینی (ره) بابل برگزار می شود.

کد مطلب 824733

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