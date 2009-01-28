هفت پروژه مدرسه سازی در آموزش و پرورش کرج در دست احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامرضا نجفی ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: احداث استخر سرپوشیده، مدرسه 15 کلاسه رسالت جنب اداره، مدرسه موسوی اردبیلی در جاده چالوس، احداث مدرسه در همایون ویلا،‌ مدرسه عارف در مرحله پایه ریزی، شهید مصطفی خمینی (ره)، سالن ورزشی مرجوعین، مدرسه شهید طهماسبی از جمله پروژه های در دست احداث و اجرای این ناحیه در حوزه آموزش و پرورش است.

وی افزود: امید است با بهره برداری از این پروژه ها،‌ ارائه خدمات آموزشی در این ناحیه به دانش آموزان افزایش و مشکلات کاشه یابد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مقرر شده به منظور افزایش رفاه فرهنگیان کرجی زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در جهانشهر برای احداث مجتمع فرهنگی تفریحی فرهنگیان شهرستان کرج اختصاص یابد که در سفر رئیس جمهوری به این شهرستان امید است که احداث آن مصوب شود.

نجفی از احداث پژوهش سرای دانش آموزی در این ناحیه خبر داد و بیان داشت: این پژوهش سرا به منظور ساماندهی نخبه ها و مخترعین و دانش آموزان تیزهوش در محل سابق این اداره احداث می شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج در پایان این جلسه از 30 خبرنگار خبرگزاریها، روزنامه و هفته نامه های شهرستان کرج تقدیر و تشکر کرد.