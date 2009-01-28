انتخابات شورای استانی عراق ؛ آزمونی بزرگ برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، انتخابات روز شنبه در عراق اولین انتخابات این کشور ظرف سه سال گذشته محسوب می شود. این انتخابات در ظاهر برای انتخاب مسئولان استانی است اما در اصل آزمونی برای امنیتی است که آمریکا آن را بوجود آورد.

به نوشته این روزنامه، انتخابات شوراهای استانی در مقایسه با سه انتخابات قبلی عراق که پس از حمله آمریکا به این کشور برگزار شده، در فضایی نسبتا باز برگزار می شود. این بار در بغداد و سایر شهرها خیابانها از پلاکاردها و بنرهای رنگی تبلیغاتی پر شده و نامزدها با برگزاری جلساتی برنامه های خود را به اطلاع مردم عراق می رسانند. نکته جالب آنکه اغلب این نامزدها برای اولین بار است که وارد رقابتهای انتخاباتی شده اند.

بر اساس این گزارش، هر چند رقابتهای انتخاباتی روز شنبه یک رخداد محلی است اما اهمیت بسیار زیادی برای عراق و آمریکا دارد. زیرا اگر این انتخابات با حالتی قابل اطمینان و بدون خشونت برگزار شود نشانگر آن خواهد بود که پیشرفتهای حاصل شده در عراق در 18 ماه گذشته پیشرفتهایی واقعی بوده اند. علاوه بر آن نتیجه این انتخابات نشان می دهد که چه حزبی شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات پارلمانی آتی عراق که در اواخر سال جاری میلادی برگزار می شود دارد.

اما اگر انتخابات روز شنبه با خشونت و ادعاهای احزاب مختلف همراه باشد آینده عراق را در پرده ای از ابهام قرار داده و برنامه اوباما برای خارج کردن سریع 142 هزار نظامی آمریکایی از عراق را تحت تاثیر قرار می دهد.

این در حالی است که تا کنون 800 ناظر خارجی برای نظارت بر سلامت انتخابات شوراهای استانی عراق وارد این کشور شده اند.

به گزارش مهر، امروز چهارشنبه بیش از یکهزار و 600 مرکز رای گیری در سراسر عراق باز می شود تا نیروهای امنیتی ، نیروهای امنیت داخلی عراق و همچنین زندانیان و کارکنان و همچنین بیماران بیمارستان ها آراء خود را به داخل صندوق ها بیندازند.

به این ترتیب گروههای مذکور درعراق امروز ازطریق بازگشایی مراکز خاص رای گیری که پیش ازبرگزاری انتخابات اصلی آغاز به کار کرد، نامزدهای خود را برای شورای استانی کشورشان بر می گزینند.

انتخابات شورای استانی عراق شنبه آتی 31 ژانویه (12 بهمن ماه) در سراسر این کشور برگزار می شود.

به این ترتیب همه گروه های سیاسی عراق باید از ساعت هفت صبح روز 30 ژانویه یک روز پیش از انتخابات دست از تبلیغات انتخاباتی بردارند و کسانی هم که از این قانون سرپیچی کنند به اتهام خلاف انتخاباتی طبق قانون شماره 4 سال 2004 کمیساریای انتخابات مجازات می شوند.