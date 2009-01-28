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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۱۴

اسفندیار چهاربند:

پنج میلیون نفر در بخش روستایی نیاز به آموزش فنی و حرفه ای دارند

پنج میلیون نفر در بخش روستایی نیاز به آموزش فنی و حرفه ای دارند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: پنج میلیون نفر در بخش روستایی کشور نیاز به آموزش فنی و حرفه ای دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اسفندیار چهاربند ظهر امروز در مراسم اولین همایش توسعه آموزش های روستایی کشور اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یک دستگاه آموزشی بزرگ در کشور محسوب می شود که متولی آموزش های کوتاه مدت است و در حال حاضر 17 میلیون نفر مخاطب دارد که این مخاطبان حداقل در هر سال نیاز به 50 ساعت آموزش دارند.

این مسئول ادامه داد: از این تعداد مخاطبان موجود در سراسر کشور پنج میلیون نفر که حدود 30 درصد مخاطبان را تشکیل می دهند در بخش زراعی، کشاورزی و خدماتی نیازمند آموزش هستند.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان سه منبع مهم آب، خاک و انرژی را در دست دارند که باید با ارتقا سطح علمی و کارآیی آنان این منابع برای نسل های آینده نیز حفظ شده و سطح تولید را در هکتار بالا ببرند.

چهاربند یادآور شد: در سال های اخیر فنی و حرفه ای برخی از آموزش های مهارتی را در روستاها ارائه داده است که این آموزش ها در اکثر مواقع عمومی بوده و نیاز اساسی روستاییان را در بخش کشاورزی، زراعی و دامداری برطرف نکرده است.

وی عنوان کرد: باید در بخش روستایی نیازسنجی صحیحی را انجام داده و با همکاری سازمان های مربوطه تقاضا را شناسایی و در سپس آموزش های لازم را عرضه کرد تا بتوان بخش کشاورزی را در کشور قوی تر و علمی تر از سال های پیش تقویت کرد.

این مسئول افزود: طی سال گذشته بخش عظیمی از این نیازها شناسایی شده و در این همایش باید برنامه های عملی را برای رفع این نیازها معرفی کرد تا در کشور اجرایی شود.

کد مطلب 824750

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