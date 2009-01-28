هزار مرکز جدید آموزش از راه دور در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احسان تقی زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: در حال حاضر 250 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور زیرپوشش این مراکز هستند که تا پایان سال آینده شمار آنها به بیش از 500 هزار نفر افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: آموزش از راه دو تاکنون موجب شده تا سه هزا ر و 210 میلیارد ریال در آموزش و پرورش به دلیل سرانه های آموزشی، نیروی انسانی، ساختمان، پشتیابی و نگهداری صرفه جویی شده است.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سالجاری باید 370 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل کشور زیرپوشش این طرح قرار گیرند که اگر این تعداد در مدارس سنتی تحصیل کنند به 9 هزار و 145 کلاس درس و یکهزار و 524 مدرسه نیاز است.

به گفته تقی زاده، سرانه هر دانش آموز کشور یک میلیون و 600 هزار ریال است بنابراین راه اندازی مراکز آموزش از راه دور در کاهش هزینه ها نقش زیادی دارد.

رئیس موسسه آموزش از راه دور کشور بیان داشت: حدود سه میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که برای زیرپوشش قرار دادن آنها باید این مراکز توسعه یابد.

وی یادآورشد: برای توسعه و فراگیری آموزش از راه دور، درآمد زایی، اطلاع رسانی و تبلیغات، جذب بازماندگان بازمانده از تحصیل و تولید بسته های آموزشی و تالیف 42 کتاب خودآموز در دست برنامه و اجرا است.

وی، تجهیز مراکز کنونی و مراکز جدید، پیش بینی سالن ویدئوکنفرانس و اتاق چندرسانه ای، ارائه مطالب به صورت پاورپوینت به جای تدریس سنتی و تقویت نظام مشاوره ای در آموزش و پرورش از دیگر راهکارها برای فراگیری نظام آموزش و پورورش از راه دور در کشور است.