تعاونیهای کشاورزی استان زنجان نیازمند توسعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر امروزدر کمیته کارشناسی تعاونیهای کشاورزی استان، با اشاره به اینکه شرایط توسعه تعاونیهای روستایی به ویژه درشهرستان طارم مهیا است، خواستار توسعه تعاونیهای کشاورزی در تمامی شهرستانهای استان شد.

وی، به دامنه وسیع و تاثیرات نگران کننده پدیده ی خشکسالی اشاره کرد و خواستار توجه جدی مسئولان و مصرف کنندگان آب کشاورزی و صنعتی و شهری شد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه چه کسی می تواند ضمانت دهد که تا ده سال آینده خشکسالی ایران را فرا نخواهد گرفت، افزود: در بخشهای کشاورزی ، صنعتی و تامین آب شرب برای گذر کشور از مراحل بحرانی خشکسالی، باید نگاه جدی و حساس نسبت به مسال آب داشت و با برنامه ریزی و تفکر نسبت به حل بحران های به وجود آمده در اثر خشکسالی اقدام کرد.

وی گفت: حدود یک میلیون هکتار زمین زیر کشت در سطح استان وجود دارد که از این میزان در کل یک میلیون و 800 هزار تن محصول برداشت می شود و با وجود خشکسالیهای پی در پی ، مقدار زمینهای زیر کشت کاهش یافته به طوری که هم اکنون در خدابنده 80 درصد زمین های زیر کشت ، کاهش پیدا کرده است.

رئوفی نژاد بهترین راه مقابله با خشکسالی را پیشگیری دانست و ابراز داشت: در نگاه سال 1404 کشاورزی یکی از مصادیق بارز توسعه استان به شمار می رود ، بدین منظور باید نگاه عمیق تر و بیشتری نسبت به مساله کشاورزی خصوصا تامین آب مزارع داشت.

استاندار زنجان روند کشاورزی استان را از دو جهت نگران کننده خواند و افزود: اگر روند استفاده از آب ، سنتی باشد نمی توان انتظار هیچگونه صرفه جویی یا بهره وری در استفاده از این روند را داشت در ثانی 80 درصد زمین های زراعی استان به شکل دیم است که اگر باران نبارد هیچ محصولی برداشت نخواهد شد.

رئوفی نژاد تعداد چاه های غیر مجاز استان را 2370 حلقه عنوان کرد و افزود: از 7800 حلقه چاه موجود در استان 2370 حلقه غیر مجاز است یعنی از یک سوم چاه ها ، بدون نظارت و بازرسی آب استحصال می شود که باید جلوی آن گرفته شود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه برای برخورد با متخلفان حفر چاه های غیرمجاز ، منتظر هیچ دستور و ابلاغی نخواهیم ماند ، تاکید کرد: اینگونه حفاری ها به ضرر و زیان مردم است و مسئولان استان که امانتدار حق و حقوق مردم می باشند برای برخورد با اینگونه متخلفان نباید منتظر هیچ ابلاغ و دستوری باشند.

وی، از کشاورزان خواست با استفاده از فرصتها و تمهیدات و تسهیلات دولت، با نظارت و خدمات فنی نسبت به اجرای آبیاری مکانیزه اقدام کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان نیز از آماده سازی 16پلاک تعاونی در روستاهای استان به ویژه روستاهای طارم خبر داد و گفت: این تعاونیها در زمینی به مساحت چهار هزار و500هکتار با اشتغالزایی چهار هزار خانوار روستایی در دست ساخت است.

مجید خلیلی خشود افزود: 9پلاک تعاونی آماده شده که پس از تامین اعتبارات لازم به تعاونی ها واگذار خواهد شد و اعتبار مورد نیاز برای پمپاژ آب در هر پلاک 12میلیارد ریال برآورد شده است.