نرخ بیکاری در مازندران یک درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهردر بابلسر، محمد نجفی تروجنی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اشتغال شهرستان در فرمانداری افزود: طی سه سال گذشته هزار و 482 میلیارد تومان به استان از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده اختصاص داده شده است.

وی خاطر نشان کرد: حدود هزار میلیارد تومان این اعتبارات مصوب کارگروه اشتغال بوده که بالغ بر 800 میلیارد تومان آن پرداخت شده و از این میزان نیز حدود 411 میلیارد تومان بهره برداری و حدود 400 میلیارد تومان دیگر در حال اجرای طرح است.

به گفته نجفی، تا پایان سال طرح های اشتغالزای فوق به بهره برداری خواهد رسید که برای حدود 25 هزار نفر در مازندران شغل ایجاد می شود.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی مازندران تصریح کرد: با ایجاد بنگاههای اقتصادی زودبازده 43 هزار شغل جدید در استان ایجاد شده که امیدواریم تا تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده امسال و مصوبات سفر دوم شاهد شکوفایی و رشد بیشتری در این زمینه باشیم.

وی با اشاره به افتتاح 50 طرح عمرانی از محل تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده در استان افزود: نرخ بیکاری در مازندران طی سه سال گذشته با یک درصد کاهش به هفت و هشت دهم درصد رسیده است.

نجفی با بیان اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور 15 درصد است اظهار داشت: این میزان در مازندران بالغ بر سی درصد بوده که تحصیلات آنان متناسب با شرایط بازار کار نیست.

وی در پایان از برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر استان، 16 بهمن ماه در سالن همایش هلال احمر استان خبر داد و گفت: این جشنواره به منظور تشویق کارآفرینان و سرمایه گذاران موفق استان در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار می شود.