انتظار کمک رئیس جمهور به تنها نماینده کرمانشاه در لیگ فوتبال را داریم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سلمان کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رئیس جمهور به هر استانی که سفر می کند، مایه خیر و برکت برای ورزش آن استان بوده و مسئولین باشگاه نیز در همین راستا در انتظار کمک ویژه ریاست محترم جمهور به تیم شیرین فراز هستند.

وی افزود: بسیار امیدوار هستم تا از طریق ملاقات حضوری با دکتر احمدی نژاد مشکلات و درخواستهای باشگاه شیرین فراز را به سمع و نظر وی برسانم و به همین خاطر در حال رایزنی با استاندار هستیم تا این شرایط حتی برای چند دقیقه کوتاه هم که شده میسر شود.

کریمی افزود: بسیار امیدوار هستیم همان گونه که آقای رئیس جمهور به تیم های ورزشی استانهای دیگر کمکهای قابل ملاحظه ای داشته اند، تیم فوتبال شیرین فراز را که کاملاً خصوصی می باشد نیز مشمول کمکهای خود قرار دهد تا این تیم بتواند فعالیت خود را در سطح کشوری ادامه دهد.

وی در خصوص آخرین وضعیت باشگاه شیرین فراز نیز اظهار داشت: مسئولین استانی در حال کمک به این تیم هستند و خوشبختانه بخشی از مشکلات باشگاه مرتفع شده و مطمئناً در صورت حمایت های بیشتر مسئولان، توانایی بازگشت مجدد به لیگ برتر فوتبال را داریم.

تیم شیرین فراز در دیدار معوقه ازهفته چهارم روز سه شنبه گذشته مقابل نیرو زمینی تهران به نتیجه تساوی یک بر یک رسید.