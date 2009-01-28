600 میلیارد تومان اعتبارات سفر دولت به شاهرود اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، مجتبی رحیمی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه ها از روستای دهملا شاهرود گفت: ساماندهی گلزار شهدا ، احداث سالن ورزشی ، مجتمع گلخانه ای و تامین آب شرب با حفر چاه از پروژه های روستای دهملا در شاهرود است.

وی افزود: تکمیل کمربندی شاهرود ، اختصاص یکصد تخت جدید به بیمارستان فاطمیه، راه اندازی فرودگاه شاهرود، ارتقا فرمانداری شاهرود به فرمانداری ویژه ، فاز 2 سیمان شاهرود و سد کالپوش از مهمترین مصوبات سفر به شاهرود است.

رئیس شورای دهملا نیز در جمع خبرنگاران رسانه ها گفت: مردم این روستا قبل از انقلاب اسلامی هیچ مسئولی را تاکنون در روستا ندیده بودند ولی بعد از انقلاب اسلامی شاهد حضور مسئولان کشوری و استانی دراین روستا هستند.

رضا حاج محمدی خواستار ایجاد آتش نشانی، اختصاص آمبولانس و پزشک کشیک و رسیدگی به صنعت بزرگترین روستای شهرستان شاهرود شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان نیز در آیین بازدید خبرنگاران از مجتمع گلخانه ای دهملا گفت: این مجتمع گلخانه ای در 72 هکتار آماده بهره برداری است.

علی اصغر میرزایی افزود: برای بهره برداری از این مجتمع 4 میلیارد و 699 میلیون ریال هزینه شده است که برای 78 نفر اشتغالزایی مستقیم دارد.

به گفته وی به ازای هر هکتار مجتمع گلخانه ای 8 نفر اشتغالزایی مستقیم وجوددارد که تولیدات مجتمع گلخانه ای شش برابر بیشتر از اراضی آزاد است.