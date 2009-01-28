  1. جامعه
  2. شهری
۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۲۳

سفر رسانه ای سمنان/

600 میلیارد تومان اعتبارات سفر دولت به شاهرود اختصاص یافت

600 میلیارد تومان اعتبارات سفر دولت به شاهرود اختصاص یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون استاندار و فرماندار شاهرودی گفت: 600 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 93 مصوبه سفر هیئت دولت به شهرستان شاهرود اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، مجتبی رحیمی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه ها از روستای دهملا شاهرود گفت: ساماندهی گلزار شهدا ، احداث سالن ورزشی ، مجتمع گلخانه ای و تامین آب شرب با حفر چاه از پروژه های روستای دهملا در شاهرود است.

وی افزود: تکمیل کمربندی شاهرود ، اختصاص یکصد تخت جدید به بیمارستان فاطمیه، راه اندازی فرودگاه شاهرود، ارتقا فرمانداری شاهرود به فرمانداری ویژه ، فاز 2 سیمان شاهرود و سد کالپوش از مهمترین مصوبات سفر به شاهرود است.

رئیس شورای دهملا نیز در جمع خبرنگاران رسانه ها گفت: مردم این روستا قبل از انقلاب اسلامی هیچ مسئولی را تاکنون در روستا ندیده بودند ولی بعد از انقلاب اسلامی شاهد حضور مسئولان کشوری و استانی دراین روستا هستند.

رضا حاج محمدی خواستار ایجاد آتش نشانی، اختصاص آمبولانس و پزشک کشیک و رسیدگی به صنعت بزرگترین روستای شهرستان شاهرود شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان نیز در آیین بازدید خبرنگاران از مجتمع گلخانه ای دهملا گفت: این مجتمع گلخانه ای در 72 هکتار آماده بهره برداری است.

علی اصغر میرزایی افزود: برای بهره برداری از این مجتمع 4 میلیارد و 699 میلیون ریال هزینه شده است که برای 78 نفر اشتغالزایی مستقیم دارد.

به گفته وی به ازای هر هکتار مجتمع گلخانه ای 8 نفر اشتغالزایی مستقیم وجوددارد که تولیدات مجتمع گلخانه ای شش برابر بیشتر از اراضی آزاد است.

کد مطلب 824772

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها