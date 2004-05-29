16 ميليون دلار پسته و مغز پسته از گمركات كرمان صادر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مدير كل گمركات استان كرمان با اعلام اين خبر گفت: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 35 و 62 درصد افزايش نشان مي دهد.

محمد حسين جلالي لك همچنين اظهار داشت: در اين مدت پنج هزار و 345 تن كالا شامل پسته و مغز پسته، مصنوعات مسي ، وسايل نقليه سواري، مواد غذايي، خرما، سنگ ساختماني و مواد اوليه كالاهاي صنعتي به ارزش 17ميليون و905 هزار دلار از طريق گمركات اين استان به خارج از كشور ارسال شد.

وي مقصد كالاهاي صادراتي اين گمركات را، كشورهاي اروپايي، امارات، روسيه، هنگ كنگ ، مالزي ، تركيه ، سوريه ، دبي ، آسياي ميانه، ژاپن، ازبكستان و لبنان بيان كرد.