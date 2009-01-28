قالیباف: از روند جلسات مشترک با دولت راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقرقالیباف صبح امروز در مراسم افتتاح و بهره برداری از 57 پروژه شهرداری منطقه 14 در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: وقتی جلساتی در این سطح تشکیل می شود و به دلیل کمبود وقت نمی توان چنین جلساتی را زیاد تشکیل داد باید زودتر تصمیمگیری شود و تصمیماتی هم که گرفته می شود باید برای شهر کارساز و موثر باشد.

وی افزود: به هر حال مشکلات شهر در زمینه حمل و نقل عمومی دقیقا مشخص و روشن است که باید در خصوص آنها تصمیم گیری شود اما متاسفانه تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است.

قالیباف در ادامه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید تا کنون ما خروجی از این جلسات ندیدیم تصریح کرد : من هم تا کنون خروجی مشخصی ندیده ام. بحث آنها این است که ابتدا طرح جامع باید به تصویب رسد که این کار در حال انجام است اما طرح جامع در حال حاضر مشکلی را از حمل و نقل ترافیک تهران حل نمی کند.

وی تصریح کرد: ما باید مدیریت ترافیکی واحدی داشته باشیم و در حوزه های انتظاماتی و قوانین باید تصمیم گرفته شود.

شهردار تهران در ادامه تاکید کرد: وقتی به شهروندان می گوییم به خاطر ترافیک با ماشین شخصی از خانه خارج نشوند باید شرایط به گونه ای باشد که وقتی از خانه خارج می شوند با 300 متر پیاده روی به شرق و غرب و یا شمال و جنوب به ایستگاه حمل و نقل عمومی برسند. من نیز تاکسی را به عنوان حمل و نقل عمومی قلمداد نمی کنم زیرا خیلی ها در جامعه ما توان استفاده از تاکسی و تاکسی تلفنی را ندارند و باید امکانی فراهم شود که شهروندان از مترو و اتوبوس استفاده کنند.

وی در ادامه گفت: دوستان از ما سوال کردند که شهرداری برای اداره شهر طرح مشخصی دارد ما نیز طرح خود را ارائه دادیم و هر وقت دوستان تصمیم بگیرند و نیازهای مشخص را برطرف کنند آلودگی هوا و ترافیک تهران در طول یک دوره 4 ساله قابل قبول خواهد شد.

قالیباف معتقد است اینکه مردم مسیری را روزی در 20 دقیقه و روزی دیگر در 2 ساعت طی می کنند نشان می دهد سیستم حمل و نقل ترافیک دچار مشکل است این درحالی است که اگر 20 دقیقه به 30 دقیقه افزایش یابد این امر قابل قبول است اما اگر 20 دقیقه تبدیل به 2 ساعت شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

شهردار تهران در ادامه به افتتاح 57 پروژه مختلف در منطقه 14 اشاره کرد و گفت: منطقه 14 به خاطر تراکم جمعیت و نیازمندیهای موجود باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی افزود: علاوه بر این پروژه ها تعدادی پروژه مهم دیگر هم در دستور کار داریم که از آن جمله می توان به پروژه بزرگراه امام علی (ع)، خط مترو در خیابان پیروزی، میدان شهید کلاهدوز، زیرگذر امیرکبیر و ادامه آن تا بزرگراه امام علی (ع) و بافتهای فرسوده اشاره کرد.

شهردار تهران در ادامه گفت: از میدان بسیج خط تندرویی به میدان آزادی احداث شده که در روزهای اول به دلیل اینکه دو لاین خیابان را ماشینهای شخصی پارک می کردند ترافیک وجود داشت اما با گذشت زمان همه دیدند که مشکلات ترافیکی آنجا حل شد.

وی ادامه داد : هم اکنون در حال راه اندازی خط 3 اتوبوسهای تندرو از میدان بسیج تا رسالت هستیم که بخشی از آن راه اندازی شده و بخشی هم در حال اصلاح هندسی است که طبیعتا ترافیکی در آن نقطه ایجاد شده که دستور سه شیفت شدن کار عمرانی آنجا را داده ایم.

شهردار تهران افزود: اگر محل اتوبوسها از بقیه سیستم حمل و نقل جدا شود و رفیوژ میان نیز جمع آوری شود از هر طرف 5/3 متر در اختیار اتوبوسها قرار می گیرد که اگر شهروندان این 10 روز را تحمل کنند مشکلات حل می شود.

وی ادامه داد : همچنین در حال احداث یک دسترسی بزرگراهی برای اتصال گردنه تنباکوچی به میدان شهید کلاهدوز هستیم که تاکنون حدود 5/3 کیلومتر آن احداث شده و با تکمیل آن دیگر اجازه نمی دهیم خودروهای سنگین و کامیونها از بزرگراه بسیج تردد کنند.

شهردار تهران پیشاپیش از همه شهروندان این منطقه که مشکلاتی را تحمل می کنند عذرخواهی کرد.

قالیباف همچنین در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص موش ها در سطح شهر سوال پرسید گفت : شهر 10 میلیونی که سیستم فاضلاب ندارد دچار چنین معضلاتی می شود همه فعالیتهایی هم که انجام می گیرد مقطعی و کوتاه مدت است.

وی با بیان اینکه تنها با کشتن موش ها مشکلی حل نمی شود گفت : باید در خصوص بهبود مسایل بهداشتی اقدامات اساسی انجام شود.

به گفته وی واقعا از نظر جمع آوری زباله و رعایت بهداشت در این حوزه وضعیت نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است.

قالیباف خاطرنشان کرد: برخی از مردم منطقه 14 به دلیل کنده کاریها و اینکه توان پرداخت حق انشعاب را ندارند گله دارند ما نیز با شرکت آب و فاضلاب همکاری کردیم و تاکنون 70 درصد این منطقه مشکل سیستم فاضلابش حل شده است.