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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۱۰

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال عزادار شد

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال عزادار شد

جمعی از پیشکسوتان و مسئولان باشگاه استقلال عصر امروز در مراسم ختم همسر عباس کردنوری، مدیرعامل پیشین این باشگاه حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم همسر عباس کردنوری، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال بعدازظهر امروز در مسجد فخرآباد تهران برگزار شد.

در این مراسم جمعی از پیشکسوتان و مسئولان حال حاضر باشگاه استقلال حضور یافتند که از آن جمله می توان به امیررضا واعظی آشتیانی، سعید مرغه چیان، اصغر حاجیلو، سعید رجبی، حسن روشن، خسرو پارسا و ... اشاره کرد.

همچنین مراسم شب هفت همسر عباس کردنوری روز شنبه هفته پیش رواز ساعت 14 تا 15:30 در مسجد فخرآباد تهران برگزار خواهد شد.

خبرگزاری مهر این مصیبت را به عباس کردنوری تسلیت می گوید.

کد مطلب 824781

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