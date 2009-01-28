1357 دانش آموز پسر سرود انقلاب را در شهر اراک اجرا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا حبیبی ظهر امروز در کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر استان مرکزی در جمع خبرنگاران افزود: این سرود در زمان ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن ماه اجرا می شود.

وی از اجرای برنامه ها از سوی اقلیتهای مذهبی استان خبر داد و عنوان کرد: 12 بهمن مراسم مذهبی و اجرای دعای ربانی در کلیسا، حضور در مزار شهدای انقلاب اسلامی، دلجویی از سالمندان و معلولین، بازدید از بیت امام (ره)، اهداء خون و شرکت در مراسم راهپیمایی 22 بهمن از جمله برنامه های این اقلیت ها است.

حبیبی در ادامه با اشاره به اینکه حجره طلبگی امام (ره) در شهر اراک مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است، اظهار داشت: در 12 بهمن ‌ماه نیز با حضور شخصیت‌های کشوری، بیت قدیمی امام راحل در خمین و حجره قدیمی ایشان در حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک با 1357 گل، گلباران می شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 400 برنامه دهه فجر از سوی ادارات، نهادها، دستگاهها و سازمان ها در استان مرکزی اعلام شده اظهار داشت: ‌22 مورد مراسم انس با قرآن، گلباران گلزارهای شهدا و انجام راهپیمایی در بیش از 60 نقطه استان از دیگر برنامه های این دهه است.