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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۴۳

با كشتن يك نظامي صهيونيستي

مبارزان فلسطيني حمله نيروهاي اسراييلي به اردوگاه آوارگان را دفع كردند

يك نظامي اسراييلي صبح امروز در اردوگاه بلاطه در شهر نابلس به ضرب گلوله مبارزان فلسطيني به هلاكت رسيد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، منابع فلسطيني دراردوگاه بلاطه با پخش اين خبرياد آورشدند: مبارزان فلسطيني به تلافي حمله نيروهاي اسراييلي به ارودگاه آوارگان فلسطيني خودروگشتي آنها را مورد حمله قراردادند كه در نتيجه آن يك نظامي اسراييلي كشته شد.
درپي كشته شدن اين نظامي اسراييلي، نيروهاي اين رژيم مجبور به عقب نشيني از اردوگاه بلاطه شدند.
گردانهاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح مسئوليت كشته شدن اين نظامي اسراييلي را به عهده گرفت اما سخنگوي ارتش اسراييلي تاكنون درباره اين حمله اظهار نظري نكرده است.

کد مطلب 82479

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