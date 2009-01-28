تجمع اعتراض آمیز تشکل های دانشجویی مقابل سفارت انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تجمع دانشجویان در مقابل سفارت انگلستان با سر دادن شعارهایی چون "اروپا حیا کن، منافق را رها کن، ای حامی تروریست/ خجالت، خجالت، مرگ بر منافق و ..." اعتراض شدید خود را به اقدام اتحادیه اروپا در خارج کردن منافقین از لیست گروههای تروریستی اعلام کردند.

مسئول یکی از تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد در این مراسم در گفتگو با خبرنگاران اعلام داشت: دانشگاه آزاد همدوش سایر ارگانها و مراکز آموزشی با حضور چشمگیر در این مراسم اعتراض خود را به اقدام نسنجیده اتحادیه اروپا در حذف نام گروهک ترریستی منافقین از لیست گروههای اعلام و خواستار محاکمه سران این گروهک شد.

سید علی فتاحی با اشاره به جنایتهای ضد انسانی و ضد بشری این گروهک علیه مردم ایران و مسئولان ارزشمند نظام جمهوری اسلامی افزود: فجایعی که این کوردلان در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دوران جنگ تحمیلی مرتکب شدند هیچگاه از تاریخ پاک نخواهد شد. وی همچنین خواستار پاسخگویی مدعیان حقوق بشر از جنایتهای این گروهک الحادی شد.