نتایج انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی گفت: این دوره انتخابات نظام پزشکی به صورت همزمان در 180 شهرستان با حضور پر شور اعضای سازمان نظام پزشکی در روز 27 دی برگزار شد و پس از آن هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مطابق وظایف قانونی خود با حضور همه اعضا هیئت تشکیل جلسه داد و پس از رسیدگی به اعتراضها صحت انتخابات را تائید کرد.

احمد نجابت افزود: مطابق ماده 31 آیین نامه انتخابات نظام پزشکی پس از تائید انتخابات از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات افتتاح اولین جلسه هیئت‌های مدیره‌ نظام پزشکی سراسر کشور به طور همزمان و رأس ساعت مقرر باید برگزار شود که در این دوره نخستین جلسه در روز شنبه 12 بهمن تشکیل می‌شود. در ابتدا اعضای هیئت اجرایی و نظارت گزارشی از روند برگزاری انتخابات ارائه می‌کنند، سپس اعضای هیئت مدیره جدید نسبت به انتخاب رئیس و نماینده مجمع سازمان نظام پزشکی و معرفی آنان به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اقدام می‌کنند.