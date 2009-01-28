سه دستگاه پل فلزی سیار در زنجان راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا سقندلی بعد ظهر امروز درجمع گفتگو با خبرنگاران افزود: این پل‌ها به طول 60، 45 و 30 متر و عرض 5.5 متر است.

وی با بیان اینکه این اداره کل در حال حاضر دارای چهار دستگاه پل خرپایی سیار است ادامه داد: قابلیت انتقال و نصب سریع این پل‌ها است که آنها را برای استفاده در مواقع بحرانی و زمان بروز حوادث غیرمترقبه، کابردی می‌سازد.

سقندلی گفت: در شش ماه اول سال جاری 135 کیلومتر از راههای روستایی شهرستان زنجان با اعتباری بالغ بر 58 میلیارد و 400 میلیون ریال بهسازی، احداث و آسفالت شده است.

مدیر کل راه و ترابرای استان زنجان افزود: با اعتباری بالغ بر 58 میلیارد و 400 میلیون ریال بهسازی، احداث و آسفالت شده است.

سقندلی ادامه داد: از این میزان محور روستایی که در شش ماه اول سال جاری، عملیات اجرایی آنها توسط پیمانکاران مربوطه انجام و به اتمام رسیده، 49.5 کیلومتر راه آسفالته به راههای روستائی این شهرستان اضافه، 57 کیلومتر راه روستایی بهسازی و 29 کیلومتر راه نیز احداث شده است.

وی افزود: تسطیح 300 کیلومتر محور روستایی ، 5 کیلومتـر لکه گیری، 25 کیلومتر خط کشی، 200 کیلومتر نصب علائم ایمنی با مجموع اعتبار بالغ بر هشت میلیارد ریال از دیگر اقدامات اداره راه شهرستان زنجان از ابتدای سال جاری تا کنون در حوزه راههای روستایی است.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان گفت: محور "تهم - طارم" از جمله راههای ارتباطی شهرستان زنجان است که‌ امسال 26 میلیارد ریال اعتبار جهت ادامه عملیات اجرایی آن اختصاص یافته است.

سقندلی با اشاره به پتانسیلهای شهرستان طارم، توسعه راههای ارتباطی را در توسعه این شهرستان مهم عنوان کرد و گفت: در حال حاضر محور تهم از 70 درصد پیشرفت فیزیکی برخواردار است.

وی ادامه داد: برای بهره ‌برداری از این محور 100میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در صورت تامین آن در سال 88 بهره‌ برداری از آن آغاز خواهد شد.

سقندلی افزود: با اتمام عملیات اجرایی محورهای "زنجان طارم" و "زنجان- گیلوان منجیل" که شمال غرب را به شمال کشور متصل می‌کند شاهد رشد اقتصادی فزاینده‌ ای در شهرستان طارم خواهیم بود.