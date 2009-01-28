17 هزار بیمه شده کارگری در بابلسر مشغول شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اشتغال شهرستان از تصویب 99 میلیارد و 158 میلیون و 500 هزار ریال اعتبار از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده برای شهرستان های فوق خبر داد و گفت: از این مبلغ چهار میلیارد و 561 میلیون و 291 هزار ریال آن سهم خوداشتغالی است.

وی افزود: تعداد 422 فقره دادخواست کارگری در سال جاری ثبت دفتر این اداره شده که از این تعداد 392 پرونده در هیئت تشخیص مورد رسیدگی قرار گرفته و 61 پرونده در هیئت حل اختلاف و 162 پرونده به صورت سازشی حل و فصل شده است.

اصغری گفت: در سال جاری برای 330 نفر کارگر به واسطه قطع رابطه با کارگاه مقرری بیمه بیکاری برقرار شده که در حال حاضر این اداره دارای 382 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری است.