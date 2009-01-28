به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جوابیه ای خطاب به مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان این مطلب اظهار داشت: همانطور که مستحضرید ، برابر قانون، زمان انتخابات از طریق شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام خواهد شد و مطمئن باشید بنده در انتخابات دخالت نخواهم کرد.

در این جوابیه همچنین آمده است: سخنرانی اخیرم که منتشر شد به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود و در مورد انتخابات آینده صحبت از شرکت همه رجال واجد شرایط در انتخابات و واگذاری آن به مردم بوده است.