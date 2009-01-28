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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۱۷

فیروزآبادی در پاسخ به کروبی:

در انتخابات دخالت نخواهم کرد

در انتخابات دخالت نخواهم کرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به اعتراض کروبی نسبت به سخنرانی وی که در تاریخ 7 دی در نشستی به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته بود گفت: مطمئن باشید بنده در انتخابات دخالت نخواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جوابیه ای خطاب به مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان این مطلب اظهار داشت: همانطور که مستحضرید ، برابر قانون، زمان انتخابات از طریق شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام خواهد شد و مطمئن باشید بنده در انتخابات دخالت نخواهم کرد.

در این جوابیه همچنین آمده است: سخنرانی اخیرم که منتشر شد به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود و در مورد انتخابات آینده صحبت از شرکت همه رجال واجد شرایط در انتخابات و واگذاری آن به مردم بوده است.

کد مطلب 824801

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