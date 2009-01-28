بازسازی هزار و 391 کلاس درس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر واثقی بعد از ظهر جهارشنبه در جلسه کمیته فضا سازمان آموزش و پرورش مازندران در ساری افزود : سرانه زیربنای فضای آموزشی در سال 84 در مقطع ابتدایی 70/3 ، در مقطع راهنمایی 85/2 و در مقطع متوسطه 69/4 مترمربع بوده است که در سال جاری به 66/4 مترمربع در مقطع ابتدایی، 95/4 مترمربع در مقطع راهنمایی و 63/5 مترمربع در مقطع متوسطه افزایش یافته است.

وی گفت: افزایش سرانه زیربنای فضای آموزشی نشانه این است که دانش آموزان به تدریج در فضاهایی تحصیل می کنند که علاوه برکلاس درس از سایر فضاهای جانبی نظیر آزمایشگاه و سالن چند منظوره بهره مند می شوند.

واثقی با بیان اینکه هم اکنون اداره کل نوسازی مازندران بیش از 400 پروژه آموزشی ، فرهنگی و ورزشی در دست اجرا دارد گفت : در سه سال اخیر هزاران دستگاه رایانه با تجهیزات فنی در اختیار مراکز آموزشی قرار گرفته است.

وی مجموع اعتبارات دولتی سه سال گذشته اداره کل نوسازی مدارس مازندران از محل اعتبارات استانی و ملی را هزار و 25 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اعتبارات بخش تجهیزات نیز افزون بر 80 میلیارد ریال بوده است .

مدیر کل نوسازی مدارس استان مازندران گفت: در سه سال اخیر با اختصاص 659 هزار و 476 میلیارد ریال اعتبار تعداد 196 مدرسه با استقرار هزار و 391 کلاس درس بازسازی شده است.

وی به مطالعات بهسازی لرزه ای 103 مدرسه در مازندران اشاره کرد و گفت: عملیات مقاوم سازی این مدارس در حال انجام است.

وی از ساخت هشت باب مدرسه شبانه روزی که از مصوبات سفر هیئت دولت به مازندران است خبر داد و گفت: بهبود کیفیت و کاهش زمان اجرای پروژه ها از اقدامات مهم نوسازی است .

واثقی تصریح کرد: در سه سال اخیر زمان اجرای پروژه ها به طور میانگین از سه و نیم سال به 18 ماه کاهش یافته است.