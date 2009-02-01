محمد علی شیخ‌الاسلامی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: ارتقاء زبان و کلام در گروی ارتقای اندیشه و معنویت است و اگر بنا داریم زبان فارسی و ارزشهای متعالی را که با این زبان منتقل شده حفظ کنیم باید درعلم و اندیشه هم مسیر رشد و توسعه را طی کنیم.

وی افزود: باید همراه با توسعه و رشد دانشکده‌های ادبیات اندیشه‌های ادبی را تقویت کرد و برای دانشجویان ادبیات ارزش بیشتری قائل شد تا دانشجویان این رشته مقام و منزلتی همچون دانشجویان سایر رشته‌ها پیدا کنند و از این رهگذر زمینه‌های پیشرفت ادب وهنر فراهم شود.

زبان فارسی به دلیل قدمتش امکانات خوبی داد

شیخ‌الاسلامی در ادامه با بیان اینکه زبان فارسی در کالبد آثار ادبی و فلسفی فاخر خود ماندگار شده است خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین امتیازهای زبان فارسی سابقه طولانی آن است. هزار سال حضور فعال و گسترده زبانی فارسی که حامل پیامهای گوناگون فکری و فلسفی و گونه‌های ادبی فاخری چون شعر حماسه، شعر عرفانی اسلامی بوده موقعیتی به این زبان بخشیده که کار تقویت آن را در مقایسه با دیگر زبانها آسانتر می‌کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این ویِژگیها عامل ماندگاری زبان می‌شود اما مسئولیت ما و متولیان زبان این است که با ارج نهادن به زبان فارسی و برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه‌های پیشرفت آن، این امانت را از دستبرد خزان حفظ کنیم.

وی در واکنش به این پرسش که آیا زبان علم و زبان پایه درایران باید جدا باشد؟ تصریح کرد: زبان فارسی در طول تاریخ نشان داده که توانایی انتقال همه علوم را دارد.

شیخ الاسلامی ادامه داد: اگر چه زبان فلسفه پس از ورود اعراب به ایران عربی شد ولی این تغییر به این معنا نبود که فارسی توانایی بیان مفاهیم فلسفی را نداشت. ابن سینا با آنکه اغلب آثار فلسفی اش را به عربی نوشت ولی در "دانشنامه علایی" بسیاری از اصطلاحات فلسفی را به فارسی برگرداند.

معادلهای قرآن در فارسی

این استاد زبان فارسی اظهار داشت: ما معادل قرآنی در زبان فارسی داریم که مفسران و مترجمان قرآن با نهایت دقت برای واژه‌های قرآن ساختند و امروز به عنوان ذخایری برای ما باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: تفکیک زبانی به مصلحت نیست برای اینکه زبان فارس توانایی انتقال مفاهیم علمی را دارد منتها باید امکاناتش را شناخت و استفاده کرد.

زبان فارسی به خاطر استفاده نکردن از امکاناتش عقیم به نظر می رسد

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه زبان فارسی به خاطر استفاده نکردن از امکاناتش به نظر عقیم می‌آید یادآور شد: ساختن واژه‌های علمی برای اکتشافاتی که در داخل ساخته می‌شود آسان است ولی وقتی که تجربه‌های علمی از بیرون وارد می‌شود واژه‌سازی مشکل می شود ولی به این معنا نیست که نمی‌توان معادلسازی کرد.