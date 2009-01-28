مجید حسین پور سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برکناری عباس چمنیان از سمت سرمربیگری تیم فوتبال پیام مشهد، از سوی مسئولان این باشگاه مجید حسین پور به عنوان جانشین وی انتخاب شد.

حسین پور که سابقه بازی و مربیگری در تیم پیام مشهد را دارد امروز توسط هاشم حسینی، رئیس هیئت فوتبال استان خراسان رضوی و سرپرست باشگاه پیام به بازیکنان این تیم سبزپوش مشهدی معرفی شد. او از امروز تمرینات تیم پیام مشهد را زیر نظر گرفت و در بازی با پرسپولیس این تیم را هدایت کرد.

حسین پور در ابتدای فصل جاری به عنوان مربی در کادر فنی تیم پیام خداداد عزیزی را همراهی می کرد.