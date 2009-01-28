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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۵۲

وزیر دفاع فرانسه:

تعداد نیروهای فرانسه در خارج 20 درصد کاهش می یابد

تعداد نیروهای فرانسه در خارج 20 درصد کاهش می یابد

با تداوم بحران اقتصادی در فرانسه، وزیر دفاع این کشور از کاهش بیست درصدی نیروهای خود در خارج از مرزها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اروه مورن وزیر دفاع فرانسه گفت: پاریس قصد دارد تعداد نظامیان خود در خارج از این کشور را 20 درصد کاهش دهد.

مورن، مقدار پس انداز حاصل از انجام طرح کاهش نیروهای فرانسه در خارج را 137 تا 199 میلیون دلار ارزیابی کرد.

فرانسه در سال 2008، نهصد میلیون یورو صرف نیروهای خود در خارج از مرزهای این کشور کرد.

مورن، کشورهای مقصد را برای برخورداری از این کاهش نیرو، بوسنی، کوزوو، لبنان، ساحل عاج و چاد عنوان کرد.

پارلمان فرانسه امروز درباره وضعیت نیروهای این کشور در خارج از مرزهای خود تصمیم می گیرد. نظامیان فرانسه در افغانستان شامل این لایحه نمی شوند.

کد مطلب 824814

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