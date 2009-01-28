افتتاح 110 کتابخانه روستایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده امروز چهارشنبه در نشستی خبری در ساری افزود: هم اکنون 110 کانون فرهنگی هنری مساجد در مازندران مشغول به فعالیت بوده و 55 هزار عضو دارند که طرح ایجاد کتابخانه مسجد در 90 کانون به مرحله اجرایی در آمده است.

امامزاده همچنین از برگزاری طرح تلاوت نور به صورت روزانه در هزار و 100 مسجد و نیز برگزاری طرح تفسیر نور در بیش از 30 مسجد مازندران خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: راه اندازی 30 کتابخانه باز مساجد در ایام الله خجسته دهه فجر در مازندران، ایجاد 5 مرکز تخصصی قرآنی (خانه نور) و همچنین اهدای شاخه گل و عطر به نمازگزاران بیش از 100 مسجد در مسیر رامسر تا گلوگاه از دیگر اقدامات این اداره کل است.