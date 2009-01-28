  1. استانها
  2. مازندران
۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۰۱

امامزاده خبر داد:

افتتاح 110 کتابخانه روستایی در مازندران

افتتاح 110 کتابخانه روستایی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: امسال 110 کتابخانه روستایی در راستای سیاست توزیع عادلانه امکانات فرهنگی دولت نهم در روستاهای مازندران افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده امروز چهارشنبه در نشستی خبری در ساری افزود: هم اکنون 110 کانون فرهنگی هنری مساجد در مازندران مشغول به فعالیت بوده و 55 هزار عضو دارند که طرح ایجاد کتابخانه مسجد در 90 کانون به مرحله اجرایی در آمده است.

امامزاده همچنین از برگزاری طرح تلاوت نور به صورت روزانه در هزار و 100 مسجد و نیز برگزاری طرح تفسیر نور در بیش از 30 مسجد مازندران خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: راه اندازی 30 کتابخانه باز مساجد در ایام الله خجسته دهه فجر در مازندران، ایجاد 5 مرکز تخصصی قرآنی (خانه نور) و همچنین اهدای شاخه گل و عطر به نمازگزاران بیش از 100 مسجد در مسیر رامسر تا گلوگاه از دیگر اقدامات این اداره کل است.

کد مطلب 824816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها