تلاش می کنیم پیام از انتهای جدول جدا شود/ از پرسپولیس امتیاز می گیریم

مجید حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخابش به عنوان سرمربی تیم پیام مشهد گفت: پس از صحبت هایی که با من شد، قبول کردم برای نجات تیم پیام در این شرایط سخت هدایت این تیم را برعهده بگیریم. البته در این شرایط سخت است که یک مربی آبدیده می شود و مهم این است که در چنین شرایطی بتوانید تیم را نجات دهید.

وی ادامه داد: تیم در شرایط جالبی قرار ندارد زیرا با تفکرات عباس چمنیان در بین بازیکنان بومی و غیر بومی دو دستگی ایجاد شده و این موضوع نمی تواند به سود تیم باشد. من هم امروز در این خصوص با بازیکنان صحبت کردم و امیدوارم با ایجاد اتحاد بین آنها، تیم خوبی را در مسابقات بعدی به میدان بفرستیم.

سرمربی جدید تیم فوتبال پیام مشهد افزود: انسان با امید زنده است و ما به حفظ سهمیه تیم در رقابت های لیگ برتر امیدواریم. می شود اتفاقی که در ابومسلم افتاد و این تیم در 4 بازی گذشته 12 امتیاز کسب کرد، در تیم پیام هم رخ دهد. امیدواریم با افزایش وضعیت روحی - روانی بازیکنان شاهد چنین تغییر و تحولی در تیم پیام بوده و بزودی از انتهای جدول فاصله بگیریم.

وی در مورد مشکلات مالی تیم پیام خاطرنشان کرد: همه تیم ها مشکلات مالی دارند. بازیکنان ما باید سطح تفکرات خود را بالاتر ببرند زیرا اگر پیام نتیجه نگیرد و سقوط کند، شرایط آنها مانند وضعیت بازیکنان شیرین فراز کرمانشاه خواهد شد که مجبور شدند برای دریافت رضایت نامه از دریافت طلب های خود بگذرند.

وی در خصوص بازگشت بازیکنانی مانند هاشمی نسب به این تیم اظهار داشت: مهدی بزرگ تیم است و قطعا در تهران به ما ملحق خواهد شد. وی با سابقه ارزشمندی که در فوتبال ملی و باشگاهی ایران دارد، بزرگتر تیم است و اگرهم نتواند در آن دیدار بازی کند باید در کنارمان باشد زیرا مهدی مانند کریم باقری که برای پرسپولیس ها بسیار ارزشمند است، برای تیم پیام ارزش بالایی دارد.

حسین‌پور در پایان با بیان اینکه امیدوار است با اضافه شدن اعضای جدید هیئت مدیره، تغییرات بسیار خوبی در این تیم ایجاد شود، در مورد دیدار با پرسپولیس گفت: ما شناخت خوبی از پرسپولیس داریم و می دانیم آنها باید در این دیدار خانگی پیروز شوند اما ما هم برای شکست نخوردن به تهران می آئیم و با ارائه یک بازی دفاعی سعی می کنیم با کسب یک امتیاز به مشهد برگردیم.