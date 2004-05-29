ساخت اولين دو نوازي فلوت و پيانوي ايران به اتمام رسيد

"سامان احتشامي" آهنگساز، نوازنده پيانو و سازهاي كوبه اي در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"،در مورد اين آلبوم گفت: در اين آلبوم 8 قطعه گنجانده شده است كه به جز 5 قطعه اي كه از آهنگسازي هاي خودم هستند، ديگر قطعات بازسازي تصانيف قديمي است. اين قطعات قديمي شامل اجراي آثاري از "همايون خرم"،"فرامرز خليليان" و هنرمند گمنان شيرازي"هادي سركمري" است.
وي در ادامه از برگزاري كنسرتش در تابستان خبرداد و افزود: كنسرتي با همراهي پيانو،كمانچه،ضرب و دف با بهره گيري از نوازندگي استاداني چون "مسعود حبيبي" را اواخر شهريورماه امسال در تالار وحدت اجرا مي كنم. برگزار كننده اين كنسرت انجمن موسيقي ايران خواهد بود.
ساخت اولين دونوازي پيانو و فلوت ايران با نوازندگي" سامان احتشامي" و "ناصر رحيمي "به اتمام رسيد.
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