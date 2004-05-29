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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۹

ساخت اولين دو نوازي فلوت و پيانوي ايران به اتمام رسيد

ساخت اولين دونوازي پيانو و فلوت ايران با نوازندگي" سامان احتشامي" و "ناصر رحيمي "به اتمام رسيد.

"سامان احتشامي" آهنگساز، نوازنده پيانو و سازهاي كوبه اي در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"،در مورد اين آلبوم گفت: در اين آلبوم 8 قطعه گنجانده شده است كه به جز 5 قطعه اي كه از آهنگسازي هاي خودم هستند، ديگر قطعات بازسازي تصانيف قديمي است. اين قطعات قديمي شامل اجراي آثاري از "همايون خرم"،"فرامرز خليليان" و هنرمند گمنان شيرازي"هادي سركمري" است.
وي در ادامه از برگزاري كنسرتش در تابستان خبرداد و افزود: كنسرتي با همراهي پيانو،كمانچه،ضرب و دف  با بهره گيري از نوازندگي استاداني چون "مسعود حبيبي" را اواخر شهريورماه امسال در تالار وحدت اجرا مي كنم. برگزار كننده اين كنسرت انجمن موسيقي ايران خواهد بود.
کد مطلب 82482

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