توصیه های قلعه نویی به آبی پوشان / هنوز زود است از قهرمانی حرف بزنید

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت 15:15 در زمین چمن شماره یک ورزشگاه شهید دستگردی تهران آغاز شد. سرمربی تیم فوتبال استقلال در ابتدای تمرین خطاب به بازیکنان گفت: تا پایان لیگ دیدارهای حساسی را پیش رو داریم و کوچکترین اشتباهی می تواند ما را از صدر جدول دور کند. هنوز زود است که خود را قهرمان لیگ بدانیم و باید با تلاش بیشتر برای دفاع از عنوان صدرنشینی آماده شویم.

* پس از صحبت‌های قلعه نویی، بازیکنان پنج دقیقه به همراه خداداد دور زمین دویدند و در ادامه به گروه‌های هشت نفره تقسیم شده و به بازی تنیس فوتبال پرداختند. در ادامه مرور کارهای تاکتیکی در دستور کار آبی پوشان قرار گرفت.

* رینالدو و جان واریو، بازیکنان خارجی تیم فوتبال استقلال تهران با تاخیر به محل تمرین آمدند. این دو زیر نظر دکتر نوروزی به تمرین اختصاصی پرداختند.

* علی علیزاده، ابراهیم تقی پور، آرش برهانی، پیروز قربانی، سیاوش اکبرپور و وحید طالب لو غایبان تمرین امروز تیم فوتبال استقلال بودند. به غیر از دو نفر اول که از آسیب دیدگی رنج می برند، دیگر نفرات یاد شده در اردوی تیم ملی حاضر هستند.

* علیرضا عباسفرد که در بازی روز گذشته استقلال مقابل ذوب آهن نوین دچار آسیب دیدگی شده بود، امروز در کنار تیم تمرین کرد اما زودتر از دیگران بازیکنان از ورزشگاه خارج شد.

* حدود 100 هوادار تیم فوتبال استقلال برای تماشای تمرین این تیم به ورزشگاه دستگردی آمده بودند.

* امید روانخواه با تاخیر در محل تمرین آبی پوشان حضور یافت.

* تیم فوتبال استقلال فردا 14:45 در زمین چمن ورزشگاه دستگردی تمرین خواهد کرد.