یک میلیون شهروند آذربایجان شرقی سهام عدالت دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا حسینی ظهر امروز در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی گفت: برای این تعداد مشمول سهام عدالت، یک هزار و 44 میلیارد تومان در قالب اوراق بهادار، سهام صادر و ابلاغ شده است.

وی گفت: حدود 242 هزار نفر از مشمولان سهام عدالت آذربایجان شرقی مربوط به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، ‌بهزیستی و بسیجیان فاقد شغل،‌ هزار نفر روستائیان و 139 هزار نفر خانواده های ایثارگران، ‌رزمندگان، آزادگان و جانبازان بوده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی همچنین گفت: 90 درصد مراحل شناسایی و ثبت نام روستاییان فاقد سهام در سطح استان اجرا شده و 10 درصد باقی مانده در آینده نزدیک به اتمام خواهد رسید.

حسینی گفت: در حال حاضر 700 نفر از سکنه مناطق روستایی آذربایجان شرقی در قالب مرحله تکمیلی واگذاری سهام عدالت به روستاییان، فرایند شناسایی خود را انجام داده و فرم های سهام آنان به زودی تحویل داده خواهد شد.

وی همچنین از پرداخت سود سهام عدالت مشمولان مرحله اول این طرح از 12 بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: در این راستا برای هر مشمول 80 هزار تومان و در مجموع 19 میلیارد و 200 میلیون تومان سود پرداخت خواهد شد.

دبیر ستاد سهام عدالت آذربایجان شرقی افزود:‌سود سهام عدالت مشمولان مرحله دوم که معادل 23 میلیارد تومان و مرحله سوم که برابر با 42 میلیارد تومان است در ماه های آینده پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به مشمول بودن شش دهک پایین درآمدی جامعه برای دریافت سهام عدالت پیش بینی کرد حدود دو میلیون و 200 هزار نفر از شهروندان این استان سهام عدالت دریافت کنند.