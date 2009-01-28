آذربایجان شرقی در رتبه پنجم اختصاص اعتبارات ملی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا ظهر امروز در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی انتقاد برخی از افراد در خصوص ناعادلانه بودن توزیع اعتبارات ملی و استانی به این استان را وارد ندانست و گفت:با توجه به وسعت و جمعیت آذربایجان شرقی این استان در ردیف پنجم استان های کشور از حیث توزیع اعتبارات قرار دارد.

وی دستاوردهای دولت نهم در تمام حوزه ها به ویژه حوزه راه روستایی را بسیار ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت:‌هم اکنون پنج هزار و 580 کیلومتر راه روستایی در آذربایجان شرقی وجود دارد که دو هزار و 421 کیلومتر از این مقدار در سال های فعالیت دولت نهم اجرا شده است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: همچنین از یک هزار و 229 کیلومتر راه اصلی و فرعی ایجاد شده در استان در30 سال بعد از انقلاب اسلامی، 400 کیلومتر آن در دولت نهم عملیاتی شده است.

اشرف نیا، دولت نهم را دولت کار خواند و اظهار داشت: قبل از شروع بکار فعالیت های دولت نهم جنجال های مختلف سیاسی مانع از آبادانی کشور شده بود ولی با روی کار آمدن این دولت تمام جنجال ها به پایان رسید و فصل جدیدی از خدمتگذاری به مردم آغاز شده است.