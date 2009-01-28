به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه هر روز ساعت 11 تا 20 و جمعهها ساعت 16 تا 20 برپاست. علاقمندان میتوانند به نشانی فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، پلاک 22، مجتمع فرهنگی هنری انجمن خوشنویسان ایران مراجعه کنند.
- نمایشگاه مجسمههای ندا مرادی پنجشنبه دهم بهمن ساعت 16 تا 20 در نگارخانه والی افتتاح میشود. این نمایشگاه تا 15 بهمن برپاست. نگارخانه جمعهها تعطیل است. علاقمندان میتوانند به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 72 مراجعه کنند.
- مسابقه "نقاشی سبز" به مناسبت ایام محرم و صفر از سوی فرهنگسرای سلامت در میان مدارس شهر تهران برگزار میشود. در این مسابقه که بین مدارس ابتدایی و راهنمایی برپا میشود دانشآموزان با گوشهای از عظمت واقعه عاشورا آشنا میشوند.
دانشآموزان میتوانند تا پایان صفر نقاشیهای خود را به فرهنگسرا ارسال کنند. در پایان با قید قرعه 50 هدیه نفیس به برگزیدگان اهدا میشود. علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی میدان رسالت، خیابان هنگام، میدان الغدیر، بلوار دلاوران، خیابان آزادگان شمالی مراجعه کنند.
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