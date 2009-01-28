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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

دومین جشنواره فرش دستباف در ایلام برگزار شد

دومین جشنواره فرش دستباف در ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره فرش دستباف در هتل زاگرس شهر ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام ظهر امروز در حاشیه برگزاری این جشنواره گفت: در حال حاضر شش هزار و 500 بافنده فرش در استان ایلام شناسایی و ساماندهی شده اند.

حجت اله حسینی اظهار داشت: سالانه سه هزار و 500 متر فرش توسط این تعداد بافنده در استان ایلام بافته می شود.

این مسئول با اشاره به فرش دستباف در استان ایلام از جایگاه بالایی در کشور برخوردار است، خاطرنشان کرد: صادارت فرش استان ایلام نتها به دیگر نقاط کشور صادر، بلکه به کشورهای اروپایی نیز صادر می شود.

حسینی یادآور شد: با توجه به مهم بودن بخش فرش دستباف در استان ایلام توسعه آن در استان ایلام ضروری است که این مهم با برنامه ریزی درست و دقیق میسر است.

کد مطلب 824837

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