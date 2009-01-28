تساوی تیم ملی ایران برابر تایلند در دیداری سرد/ تایلند یک امتیاز گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از ساعت 15 عصر امروز به وقت تهران به قضاوت " والنتین کوالنکو " در ورزشگاه راجامانگالا آغاز شد که دو تیم در پایان 90 دقیقه به تساوی بدون گل دست یافتند.

علی دایی در این دیدار سید مهدی رحمتی، سیدجلال حسینی، هادی عقیلی ، مجید غلام نژاد ، حسین کعبی ، حسن اشجاری، مازیار زارع ، محمدرضا خلعتبری، کریم باقری، غلامرضا رضایی و آرش برهانی را از ابتدا به میدان فرستاد و در نیمه دوم محمد نوری ، کیانوش رحمتی و سیدمهدی سیدصالحی را به جای کریم باقری، غلامرضا رضایی و مازیار زارع به میدان فرستاد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در این دیدار عملکرد خوبی نداشت و موقعیت های نسبی گلش نیز به تعداد انگشتان یک دست نرسید. در مقابل بازیکنان تیم ملی فوتبال تایلند چند بار با سیدمهدی رحمتی تک به تک شدند که درخشش این دروازه بان مانع از باز شدن دروازه تیم ملی فوتبال کشورمان شد.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در این دوره از رقابتها با نتیجه 6 بر صفر سنگاپور را شکست داده بود. اردن دیگر تیم حاضر در این گروه از مرحله مقدماتی جام ملتهای 2011 است که به میزبانی قطر برگزار خواهد شد.

در دیگر دیدار این گروه امروز تیم ملی فوتبال سنگاپور با نتیجه 2 بر یک تیم ملی فوتبال اردن را شکست داد. در پایان بازیهای روز دوم تیم ملی فوتبال کشورمان با 4 امتیاز صدرنشین است و تیم سنگاپور 3 امتیازی ، تایلند دو امتیازی و اردن دارای یک امتیاز است.