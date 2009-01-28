افتتاح بیش از 500 طرح عمرانی، زیر بنایی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین سید علی اکبرطاهایی استاندار قزوین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای طرحهای یاد شده 330 میلیارد و 712 میلیون و 750 هزار ریال هزینه شده است و با افتتاح آنها 5 هزار و 64 فرصت شغلی جدید در استان فراهم می شود.

طاهایی با تشریح طرحهای آماده بهره برداری در استان افزود: از مجموع طرحهای یاد شده 224 طرح در امور زیربنایی ، 148 طرح در امور اقتصادی ، 114 طرح درامورفرهنگی و اجتماعی و 52 طرح در امور عمران شهری و روستایی است.

استاندار قزوین توزیع مناسب پروژه ها در شهرستانها را از ویژگیهای طرحهای دهه فجر امسال دانست و یاد آور شد: 211 طرح در شهرستان قزوین ، 127 طرح درشهرستان بوئین زهرا ، 92 طرح درتاکستان ، 71 طرح در آبیک و 37 طرح در شهرستان البرز به بهره برداری می رسد.

سید علی اکبر طاهایی در ادامه نشست خبری با نمایدگان رسانه های گروهی استان با بیان مهمترین فعالیتهای انجام شده در استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: استان شدن قزوین ، توسعه مراکز آموزش عالی و دانشگاهی از یک واحد با 500 دانشجو به بیش ازبیست واحد با حدود یکصد هزار دانشجو، افزایش میزان باسوادی به 90 درصد، بیش از دو برابر شدن تختهای بیمارستانی، احداث سد طالقان و نیروگاه دو هزار مگاواتی شهید رجایی، راه اندازی شبکه رادیو و تلویزیونی استانی، تاسیس آب منطقه ای مستقل استان، گازرسانی به 236 هزار مشترک و ایجاد شبکه فاضلاب برای 332 هزار مشترک به میزان چهار برابر قبل از انقلاب از کارهای انجام شده در مدت 30 سال گذشته است.

طاهایی 10 برابر شدن برقرسانی روستایی با برقدار شدن 700 روستا، سه برابر شدن شبکه آب شرب شهری، افزایش دو برابری ساخت جاده از جمله احداث 191 کیلومتر آزادراه، 185 کیلومتر بزرگراه ، 619 کیلومتر جاده فرعی و 410 کیلومتر جاده اصلی، 5 هزارو 43 کیلومتر راه روستایی و آسفالت دو هزار و 486 کیلومتر راه روستایی را از دیگر دستاوردهای عمرانی انقلاب اسلامی در استان قزوین دانست.

استاندار قزوین همچنین از افزایش 10 برابری خدمات مخابراتی از جمله مراکز مخابراتی از دو مرکز به 326 مرکز ، رشد ضریب نفوذ تلفن روستایی از صفر به 19.26 درصد ، تلفن همراه از صفر به 43.27 درصد و اینتر نت از صفر به 43.27 درصد در دوران پس از انقلاب یاد کرد و گفت: روستاهای دارای ارتباط تلفنی از 7 روستا به 816 روستا رسید و با توسعه کشاورزی و صنعتی، تولیدات محصولات لبنی و غذایی و صنعتی نیز چند برابر شده است.

طاهایی با اشاره به طرحهای افتتاح شده در هفته دولت نیز گفت : مجموع اعتبارات طرحهای افتتاح شده در هفته دولت و دهه فجر امسال در استان قزوین بیش از 859 میلیارد تومان است.

استاندار قزوین میزان طرحهای بهره بردارری شده در استان قزوین در دولت نهم را حدود یک هزار میلیارد و 707 میلیون تومان اعلام کرد.

سید علی اکبر طاهایی در پایان حفظ وحدت و همدلی و ایجاد فضای صمیمی و توام با محبت را در ایجاد آرامش در مردم و افزایش انگیزه کاری مدیران دستگاههای اجرایی موثر دانست و از خبرنگاران رسانه های گروهی خواست در ایجاد وحدت و وفاق ملی همکاری و مساعدت کنند.