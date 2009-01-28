بافت730 مترمربع فرش دستباف در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شهرام حاصلی عصر امروز در حاشیه برگزاری جشنواره فرش در استان ایلام گفت: استان ایلام در زمینه فرش دستباف یکی از قطبهای کشور محسوب می شود.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 730 مترمربع فرش دستباف در استان ایلام توسط بافندگان بافته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه ارزش اقتصادی این میزان فرش بافته شده در استان ایلام 35 میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: فرشهای بافته شده در استان ایلام از نوع شش متری، 9 متری و قالیچه هستند که مورد استقبال در تمام دنیا هستند.

حاصلی یادآور شد: نقشهای بکار رفته در فرشهای دستباف استان ایلام از شامل لچک، ترنج، شاه عباسی و.. و بیشتر از نوع ابریشم، کرک و.هستند.

هم اکنون 700 دار قالی در استان ایلام برپاست.