به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از پارلمان فرانسه بعدازظهر امروز با حسن کامران رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار کامران با تاکید بر توسعه ارتباطات گروههای دوستی پارلمانی گفت: تبادل هیئت های سیاسی و پارلمانی می تواند به گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بسترسازی برای همکاریهای دوجانبه و منطقه ای منجر شود.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه در ادامه با اشاره به تصمیم اخیر شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر خارج کردن نام منافقین از لیست گروههای تروریستی افزود: فرانسه به عنوان یک کشور دارای تمدن بزرگ باید از ایجاد سوتفاهم در روابط خود با ایران به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه ای دوری گزیند.

وی همچنین گفت: حمایت از گروههای تروریستی به هر نحو ممکن به منافع مشترک دو کشور آسیب جدی وارد می کند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان مشکلات افغانستان گفت: ایران به دلیل همسایگی و سابقه تاریخی با افغانستان امنیت این کشور را امنیت خود محسوب می کند و حضور نیروهای خارجی را در آن یکی از موانع عمده برقراری ثبات و آرامش در این کشور می داند.

در ادامه این دیدار هانری پلاقیول عضو کمیسیون امورخارجی پارلمان فرانسه ضمن تاکید بر علاقمندی کشورش به گسترش همکاریهای فیمابین گفت: ایران با قدمتی چند هزار ساله می تواند نقش مهمی در صلح و امنیت منطقه خاورمیانه ایفا کند و همکاریهای مثبتی در این زمینه داشته باشد.

عضو پارلمان فرانسه در پایان از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان قدردانی کرد و افزود: گسترش همکاریهای ایران و فرانسه در زمینه کمک به مردم افغانستان می تواند این کشور را به سوی امنیت پایدار رهنمون کند.