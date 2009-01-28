روند صعودی مس را مقابل پاس حفظ خواهیم کرد

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بازیکنان مس کرمان در حال آماده سازی و تمرینات ویژه برای رویارویی با پاس همدان هستند و انگیزه بالایی برای برد مقابل پاس دارند.

وی افزود: امتیاز تیمها در بالای جدول بسیار به هم نزدیک است و همه بازی ها از حساسیت بالا برخوردار هستند به همین دلیل مس کرمان در تمام بازی ها برای برد به میدان می رود.

مظلومی با اشاره به محرومیت حسین خانی در این دیدار گفت: در این بازی چندین بازیکن اصلی را به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار نداریم اما مس کرمان از بازیکنان جایگزین خوبی در پست های مختلف برخوردار است و سعی می کنیم این خلاء را جبران کنیم.

وی گفت: هدف مس صعود در جدول لیگ برتر است و تمام تلاش خود را برای حفظ موقعیت و همچنین صعود به رده های بالای جدول بکار خواهیم بست.

سرمربی صنعت مس کرمان افزود: پاس همدان یکی از تیمهای قابل احترام لیگ برتر است اما مس فقط برای کسب امتیاز مقابل این تیم به همدان می رود و هدفی جز شکست پاس در همدان ندارد.

