همایش روایان فتح در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام ظهر امروز در حاشیه برگزاری این همایش گفت: رزمندگان اسلام با دستانی خالی در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمن ایستادگی کردند.

حجت الاسلام محمد نقی لطفی بیان داشت: رزمدگان اسلام با توکل بر خدا و ایمان در مقابل دشمن ایستادگی مردند و دشمن را شکست دادند.

این مسئول با اشاره به اینکه باید حماسه های دفاع مقدس برای کاروانهای راهیان نور که به مناطق عملیاتی اعزام می شوند بازگو شود، خاطرنشان کرد: دفاع مقدس درخشان ترین دوران تاریخی کشور است.

این همایش به منظور نقش مردم و عشایر استان ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس برگزرا شد.