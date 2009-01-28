خارج کردن منافقین از لیست تروریستها خلاف شعارهای اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با بیان تاریخچه تروریستی این گروهک و اقرار رهبران آن به ترور صدها زن، کودک و مردم بیگناه کشورمان افزود: انتظار می رود دولت فرانسه تسلیم فشارهای سیاسی برای خروج نام گروهک منافقین از لیست گروههای تروریستی نشده و همچنان موضع مستقل خود را حفظ کند.

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود تحولات افغانستان را برای امنیت و آرامش منطقه مهم ارزیابی کرد و با اشاره به رشد 450 درصدی تولید مواد مخدر در این کشور گفت: بی تفاوتی نسبت به افزایش بی سابقه تولید مواد مخدر و رشد پدیده افراطیگری در افغانستان به زیان صلح و امنیت جامعه جهانی است.

وی همچنین از احترام به عقاید و ارزشهای دینی مردم افغانستان تلاش برای بازسازی اقتصادی، عمرانی این کشور و مقابله با رشد افسارگسیخته مواد مخدر به عنوان محورهای اصلی حل بحران افغانستان نام برد و خاطرنشان کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران کمک به امنیت و ثبات و بازسازی زیرساختهای اقتصادی در این کشور است و تاکنون نیز در این زمینه گامهای بلندی برداشته است.

بر اساس این گزارش هانری پلاقیول عضو کمیته روابط خارجی مجلس فرانسه نیز در این دیدار نقش ایران را برای امنیت و ثبات حیاتی توصیف کرد و افزود: ایران یک عامل ثبات بخش در منطقه بوده که نقش موثری در حل بحرانها داشته است.

وی خواستار همکاری ایران برای یافتن راه حل سیاسی جهت بحران افغانستان شد.

ژان گلاوانی عضو دیگر کمیته روابط خارجی مجلس فرانسه نیز با بیان این که کشورش هیچ اختلافی با ایران در مورد ماهیت تروریستی گروهک منافقین ندارد گفت: فرانسه با خروج نام گروهک منافقین از لیست گروههای تروریستی مخالف است و در این خصوص درخواست استیناف خواهد داد.